متحدث الزراعة يوضح خطة الوزارة لزيادة صادرات الحاصلات (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي اسم وزارة الزراعة، إن التعاون مع الجانب الروسي له أهمية كبرى، ورغبة الجانب الروسي في أن تكون المنتجات المصرية بديلا عن منتجات بعض الدول الأخرى؛ لكون المنتجات الزراعية المصرية تكتسب خبرة عالمية يومًا بعد يوم.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير الموالح، وغير من الحاصلات الزراعية التي تتمتع بثقة دولية كبيرة مثل البطاطس والفراولة والبصل، مشيرًا إلى أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الروسي، وهناك تعاون كبير في مجال الحاصلات الزراعية بين مصر وروسيا.



وتابع المتحدث الرسمي اسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها خطة تعتمد على 3 محاور لزيادة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج تتمثل في فتح أسواق جديدة، وإدخال أصناف جديدة من الحاصلات لبعض الدول التي نصدر إليها، مع مراقبة الجودة والتكويد لسهولة تتبع المنتج، والتي تسببت في زيادة الثقة في المنتج المصري، إلى جانب زيادة الوعي لدى الفلاح المصري وتقديم برامج حول عملية استخدام المبيدات، وتم تدريب 14 ألف شخص تحت مسمى مطبقي مبيد لتوضيح جميع الاشتراطات الخاصة بالمبيد، لإنتاج منتج مصري خالي من أي مبيدات.

