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قناة اقرأ تطلق اليوم كليب الفنان حماة هلال "صلوا على رسول الله"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تطلق قنوات اقرأ، اليوم كليب "صلوا على رسول الله" الذي انتجته القناة من غناء وألحان الفنان حمادة هلال، وكلمات الشاعرة داليا عمارة، توزيع jezo
وتدور فكرة الكليب الذي تم تصويره في دولة الإمارات، حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.

كليب "صلوا على رسول الله" تم ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، وسيتم بثه على قنوات اقرأ الدولية ومختلف القنوات الفضائية العربية والعالمية وعبر وسائل السوشيال ميديا بداية من اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.

الكليب إخراج أحمد أشرف، ومنتج فني مصر، هشام عيد، ومدير التخطيط البرامجي، محمد الجعبري، وإشراف عام، محمد سلام مدير عام قنوات اقرأ.

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