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3.03 ملايين وفاة و142 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 142.1 مليونًا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 910 ملايين.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات 142098 مليون، وتجاوزعدد المتعافين 81.3 مليوناً، فيما بلغ عدد الوفيات 3.030 ملايين.

 

وأفادت بيانات مجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء، بتوزيع نحو 910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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