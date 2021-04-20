سالي سعيد يوميًا في صباحك ومطرحك





تطل الفنانة والإعلامية سالي سعيد يوميًا من الأحد الخميس في تمام التاسعة وحتى الحادية عشر صباحًا، بصحبة الإعلامي فادي إبراهيم عبر أثير راديو ٩٠٩٠ وبرنامج صباحك ومطرحك وهو برنامج صباحي خفيف به ألعاب مع المستمعين وأخبار خفيفة وطريفة.



سالي تنتظر عودة عرضها المسرحي سالب واحد خلال شهر رمضان المسرحية حاصلة علي المركز الاول في مهرجان المسرح العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية وأيضا المركز الأول في مهرجان جامعة صحار بسلطنة عمان في دورته الاولي عربيا والتاسعة محليًا.



المسرحية تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر وبطولة احمد عباس ومصطفي رشدي ويارا المليجي وسالي سعيد وحسان حافظ ومحمود عبد الرازق.