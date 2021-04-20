حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 20-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 20-4-2021





فاتح قرا جمرك ضد جوزتبه - الساعة الثالثة عصرا





تشايكور ريزا سبور ضد قونيا سبور - الساعة الثالثة عصرا





قيصري سبور ضد جينتشلاربيرليجي - الساعة الثالثة عصرا





هاتاي سبور ضد أنطاليا سبور - الساعة السادسة مساء





سيفاس سبور X بشكتاش - الساعة السادسة مساء



