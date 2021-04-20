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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 20-4-2021

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 20-4-2021.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 20-4-2021

فاتح قرا جمرك ضد جوزتبه - الساعة الثالثة عصرا

تشايكور ريزا سبور ضد قونيا سبور - الساعة الثالثة عصرا

قيصري سبور ضد جينتشلاربيرليجي - الساعة الثالثة عصرا

هاتاي سبور  ضد أنطاليا سبور - الساعة السادسة مساء

سيفاس سبور X بشكتاش - الساعة السادسة مساء

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