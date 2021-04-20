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مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء 20-4-2021
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:55 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء 20-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء 20-4-2021
كولن ضد لايبزيج - الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 4 HD
بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن - الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 4 HD
آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج - الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 8 HD
أرمينيا بيليفيلد ضد شالكه 04- الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 9 HD
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