



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء 20-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء 20-4-2021





كولن ضد لايبزيج - الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 4 HD





بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن - الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 4 HD





آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج - الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 8 HD





أرمينيا بيليفيلد ضد شالكه 04- الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 9 HD



