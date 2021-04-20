طبيب: تصنيع مشتقات بلازما الدم يوفر العملة الصعبة لمصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الباطنية ومؤسسة وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تصنيع مشتقات بلازما الدم، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد أول مصنع لتصنيع مشتقات بلازما الدم في نهاية العام المقبل بمواصفات دولية.





وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن فصل البلازما عن الدم تحتاج إلى تقنيات تكنولوجية متقدمة ومتطورة للغاية وتكلفتها عالية، ويجب أن يتم وفقًا لمواصفات معين للتأكد من أن الدم خالي من أي بكتيريا أو فيروس، مشددًا على أن الشخص المتبرع بالدم للحصول منه على البلازما يجب أن تكون حالته الصحية سليمة ومستقرة.



