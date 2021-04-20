تعرف على تفاصيل ألبوم نانسي عجرم الجديد



تعمل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد والذي من المُقرر أن يتم طرحه خلال شهر يونيو المقبل.



يضم ألبوم نانسي، 10 أغاني متنوعة مابين اللهجة المصرية واللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، وتعاون معها في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، إميل فهد، أحمد ماضي، علي المولى، أمير طعيمة، شادي نور، أحمد علاء الدين، وليد سعد، محمد يحيى، بلال سرور، مودي سعيد، نبيل خوري، يحيى الحسن، زياد بُرجي، عمر صباغ، هادي شرارة، أحمد إبراهيم، باسم رزق، وطارق مدكور.



و الأغنية الخليجية من كلمات چوزيف جحا، وكلمات شاعرة جديدة.



جدير بالذكر أن نانسى عجرم، أطلت على جمهورها بشهر رمضان من خلال إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، بمشاركة النجم أمير كرارة.