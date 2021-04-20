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رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ملف الرحيل عن فريقه خلال الفترة القادمة والعودة إلى ناديه السابق فريق النادي الأهلي.

وقال رمضان صبحي في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام :" نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارد مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب».

وأضاف :" لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل».

وأنهى :" كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجود في المنتخب الأول وتجهيزا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي».

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رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري الممتاز الأهلي

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