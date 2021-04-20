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الحكومة الإيرانية: لن نقدم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي في محادثات فيينا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:00 م
روحاني
روحاني
وكالات
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قالت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقدم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي في محادثات فيينا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية،أمس الاثنين، إن بلاده تريد المضي قدمًا في محادثات الاتفاق النووي في فيينا.

 

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن السبيل للحفاظ على الاتفاق هو النووي هو تنفيذ بنوده واحترام جميع الأطراف له.

 

وأوضح وزير الخارجية الروسي: "نأمل الحفاظ على الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة له".

 

وفي وقت سابق، قال مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يدعي أن الكرة في ملعب إيران بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي".

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فيينا ايران الحكومة الايرانية الاتفاق النووي

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