Advertisements

حقيقة مصرع مدرسة غرقاً في حادث سقوط سيارة بالمياه ببورسعيد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
انتشرت شائعة غرق مدرسة رياض أطفال بالسيارة التاكس التي سقطت فى الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء، بقناة الإتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، على صفحات السوشيال ميديا، وباتت كل الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد تقدم العزاء فى المتوفية.

وتبين أن الشائعة عار تماما من الصحة، حيث اتضح أن خبر وفاة أمانى جلال معلمة رياض الأطفال بروضة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، منذ صباح يوم الاثنين، ولا علاقة بها بحادث سقوط السيارة.

يذكر أن قد نجحت فرق من الحماية المدنية ببورسعيد بقيادة المقدم هاني المهدي، من انتشال سيارة أجرة بورسعيد، سقطت في قناة الاتصال الواصلة بين المجري الملاحي وبحيرة المنزلة، كذلك نجحت جهود إنقاذ قائد السيارة، الذي كان يستقلها منفردًا.
حقيقة مصرع مدرسة غرقاً في حادث سقوط سيارة بالمياه ببورسعيد
حقيقة مصرع مدرسة غرقاً في حادث سقوط سيارة بالمياه ببورسعيد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات غرق مدرسة سقوط سيارة بقناة الاتصال تاكسي بورسعيد بوابة الفجر انتشال

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ يومين

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

سقوط سيارة "فان باص" في ترعة ببني سويف (صور)

عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة بالغربية

سقوط سيارة شرطية في مجرى ملاحي بميناء دمياط

مصرع شخص سقط بسيارته بمياه النيل بخط 12 في بنها

انتشال جثة شاب بعد 3 أيام من غرقه في الشرقية

انتشال طفلين شقيقين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر