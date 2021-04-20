Advertisements
حقيقة مصرع مدرسة غرقاً في حادث سقوط سيارة بالمياه ببورسعيد
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:08 م
شيماء الريس
Advertisements
انتشرت شائعة غرق مدرسة رياض أطفال بالسيارة التاكس التي سقطت فى الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء، بقناة الإتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، على صفحات السوشيال ميديا، وباتت كل الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد تقدم العزاء فى المتوفية.
وتبين أن الشائعة عار تماما من الصحة، حيث اتضح أن خبر وفاة أمانى جلال معلمة رياض الأطفال بروضة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، منذ صباح يوم الاثنين، ولا علاقة بها بحادث سقوط السيارة.
يذكر أن قد نجحت فرق من الحماية المدنية ببورسعيد بقيادة المقدم هاني المهدي، من انتشال سيارة أجرة بورسعيد، سقطت في قناة الاتصال الواصلة بين المجري الملاحي وبحيرة المنزلة، كذلك نجحت جهود إنقاذ قائد السيارة، الذي كان يستقلها منفردًا.
وتبين أن الشائعة عار تماما من الصحة، حيث اتضح أن خبر وفاة أمانى جلال معلمة رياض الأطفال بروضة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، منذ صباح يوم الاثنين، ولا علاقة بها بحادث سقوط السيارة.
يذكر أن قد نجحت فرق من الحماية المدنية ببورسعيد بقيادة المقدم هاني المهدي، من انتشال سيارة أجرة بورسعيد، سقطت في قناة الاتصال الواصلة بين المجري الملاحي وبحيرة المنزلة، كذلك نجحت جهود إنقاذ قائد السيارة، الذي كان يستقلها منفردًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements