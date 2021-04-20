حقيقة مصرع مدرسة غرقاً في حادث سقوط سيارة بالمياه ببورسعيد

انتشرت شائعة غرق مدرسة رياض أطفال بالسيارة التاكس التي سقطت فى الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء، بقناة الإتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، على صفحات السوشيال ميديا، وباتت كل الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد تقدم العزاء فى المتوفية.



وتبين أن الشائعة عار تماما من الصحة، حيث اتضح أن خبر وفاة أمانى جلال معلمة رياض الأطفال بروضة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، منذ صباح يوم الاثنين، ولا علاقة بها بحادث سقوط السيارة.



يذكر أن قد نجحت فرق من الحماية المدنية ببورسعيد بقيادة المقدم هاني المهدي، من انتشال سيارة أجرة بورسعيد، سقطت في قناة الاتصال الواصلة بين المجري الملاحي وبحيرة المنزلة، كذلك نجحت جهود إنقاذ قائد السيارة، الذي كان يستقلها منفردًا.

