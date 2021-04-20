برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر حصريًا على منصة "شاهد" المفتوحة خلال شهر رمضان

في تجربة جديدة ومميزة ينتقل برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر، خلال شهر رمضان المُبارك من شاشة " MBCمصر" للعرض على منصة شاهد المفتوحة في تمام العاشرة مساءً يوميًا.



حيث يعرض برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر، يوميًا من الثلاثاء للخميس، وسيستمر البرنامج في تقديم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، وعرض كل جديد ومتميز وخلال حلقات رمضان سيستضيف البرنامج نُخبه من الضيوف ونجوم الأعمال الرمضانية المُختلفة بالإضافة للفقرات الثابتة.







وستًتاح الفرصة لجمهور البرنامج خلال الشهر الكريم من مُتابعته عبر منصة شاهد المفتوحة بدون إشتراكات شهرية وسيعرض البرنامج بدون فواصل إعلانية.







يُعرض برنامج "يحدث في مصر مع شريف عامر" على "منصة شاهد" يوميًا من الثلاثاء للجمعة، الساعة 10:00 مساءً.