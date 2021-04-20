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ماسون يقود توتنهام حتى نهاية الموسم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز تعيين رايان ماوسن لقيادة الفريق بصورة مؤقتة لنهاية الموسم الجاري عقب إقالة جوزيه مورينيو يوم أمس الأثنين.

وستكون المباراة الأولى للمدير الفني الجديد للسبيرز أمام ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي يوم غدًا الأربعاء قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد القادم.

وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام في بيان له أن الفريق لدية ثقة كبيرة في تلك التشكيلة من اللاعبين الموهوبين ونتطلع للحصول على مركز متقدم في البريميرليج.

وأنهى أن السبيرز سيخوضون نهائي الكأس مع وجود ستة مباريات متبقية في الدوري ويجب أن يكون التركيز منصب على تحقيق الفوز في النهاية.

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