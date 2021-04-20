تركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية في بني سويف



أعلن اللواء المهندس أحمد محمود الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بمركز الواسطي حيث قام العاملين بشبكات مياه الفرع بتركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية التابعة للفرع.



الحفاظ علي المياه

وذلك في إطار الإتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية موجهًا الشكر للعاملين فى شبكات المياه لعملهم المستمر وذلك لسرعة الإنتهاء من تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه.



خطة محافظة بني سويف

وتُنفذ محافظة بني سويف، خطة لتركيب قطع المياه الموفرة بالمصالح الحكومية والمساجد والكنائس بدائرة المحافظة، حسب برنامج زمني محدد، ضمن خطة المحافظة لتعميم القطع الموفرة للمياه على مستوى كافة المباني الخدمية والجماهيرية في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة لترشيد استهلاك المياه من خلال تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.



و تعمل المحافظة، في هذا المجال من خلال العديد من الأعمال منها تنفيذ الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق، بالإضافة إلى تشكيل فريق فني متخصص يضم شركة مياه الشرب بالمحافظة للصيانة الدورية، واجراء مراجعة شاملة لمنظومة المياه بكل المديريات الخدمية لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة لمنع تسرب المياه والقضاء على مشكلة الهدر فيها.



مياه الشرب ببني سويف

ومن ناحية أخرى أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم طرح أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، للأماكن المحرومة بالمناقصات العامة ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.



مبادرة حياة كريمة

حيث تم طرح أعمال تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه شرب بقرى "الحرجة ـ دنديل ـ طحا بوش ـ بني عدي" وتوابعهم بمركز ناصر، وقرى" سدس ـ طنسا ـ هليه" وتوابعهم بمركز ببا، مؤكدًا أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تأتي علي رأس أولويات الشركة وذلك لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الموضوعة.



إدراج 66 قرية

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ناصر وببا بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي من المقررأن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، والكهرباء، والطرق والمواصلات والإتصالات، بالإضافة إلى الإهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

