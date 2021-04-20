الفجر ترصد أسعار الأسماك ببورسعيد في ثامن أيام رمضان

شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر رمضان، الموافق، 20 إبريل، 2021، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي"الشبار الابيض" المزارع ما بين 30 إلى 35 جنيه للكيلو، والبوري من 45 و50 جنيها للكيلو.



بلغ سعر سمك السردين 30 الى 40 جنيها، والسبيط "السيبيا" جنيهًا، والبربون ما بين 60 جنيها، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين "الإنسان" 200 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.



وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.