هتجيلك لحد البيت.. محافظ القاهرة يكشف أماكن تواجد السيارات التكنولوجيا المتنقلة لخدمة المواطنين

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن السيارات التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، تأتى ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة، خلال حفل تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة تكنولوجية متنقلة للتنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والجيزة، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .



وأكد محافظ القاهرة أن السيارتين ستعملان بحيي مصر الجديدة والنزهة، كما سيتم مد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم أعلى معايير الجودة للعمل وستقدم العربة المتنقلة نفس خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء منها الاطلاع على التراخيص السابقة ، وموقف الرخصة ، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة ، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة ، طلب معاينة ، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه ، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى ، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم ، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين ، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد ، طلب رخصة تشغيل مصعد ، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي

بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات .

