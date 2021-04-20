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إيطاليا تعلن توزيع 15.5 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، توزيع 15.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا، حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر متوسط التطعيم في إيطاليا بـ 334600 جرعية يومياً، ومن المتوقع أن تستغرق إيطاليا 7 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وقالت السلطات الصحية في إيطاليا، إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 3.88 ملايين، والوفيات إلى117243.

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