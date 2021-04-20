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الكنيسة تكشف حقيقة حريق مبنى تابع لدير الأمير تادرس

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بيانا رسميا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك يكشف حقيقية حريق مبنى تابع لدير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم ونص البيان على الآتى: حدث حريق في مبني تابع للدير يقع خارج اسوار الدير، مخصص لسكنى عمال الدير.
نتج الحريق عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين.
وقد سارعت قوات الإطفاء وأجهزة الشرطة إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه.
نشكر وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة على تجاوبهم بحرص واهتمام في هذا الحادث،
كما أننا نشهد بمحبة جميع جيران الدير ونشيد بموقفهم البطولي الذي أظهروه فور وقوع الحادث.

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