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مسلسل "بين السما والأرض" لـ هاني سلامة.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ودرة والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل بين السما والأرض
تعرض قناة ON مسلسل "بين السما والأرض"، الذي يقوم ببطولته النجم هانى سلامة والنجمة التونسية درة، في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 6:00 صباحًا و11:15 صباحًا.

تردد قناة ON لمتابعة بين السما والأرض
القمر الصناعي النايل سات، تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل بين السما والأرض
مسلسل "بين السما والأرض" يعرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

فيلم بين السما والأرض
تم تقديم الرواية في وق سابق على هيئة فيلم يحمل نفس الاسم، وكان بطولة كلا من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف

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