"بوتين" يشارك في قمة المناخ التي تنظمها الولايات المتحدة

كشف الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة المناخ التي تنظمها الولايات المتحدة.





وقال الكرملين، يوم الاثنين، إن "بوتين" قبل الدعوة، وأنه سيتحدث في اجتماع 22 أبريل عبر الفيديو كونفرانس وسيحدد مقاربات روسيا تجاه هذه القضية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 40 من قادة العالم إلى القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة.





وكان قد صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف سابقًا، لوكالة سبوتنيك، بأن الاتصالات الثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن ورؤساء دول آخرين لم يتم التخطيط لها في إطار القمة المقبلة.





وفي وقت سابق، ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج الاستعدادات للقمة.





تعد قمة المناخ التي تقودها الولايات المتحدة جزءًا من مبادرات إدارة بايدن لإظهار التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق باريس.



