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إصابة الفنانة منال سلامة بفيروس كورونا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة منال سلامة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منال سلامة صورة لها وعلقت عليها قائلة:"ادعولى إيجابى كورونا"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت آخر أعمال الفنانة منال سلامة الدرامية هي الجزء الثاني من مسلسل"عائلة الحج نعمان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق،
ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، محسن منصور.

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