إصابة الفنانة منال سلامة بفيروس كورونا





أعلنت الفنانة منال سلامة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منال سلامة صورة لها وعلقت عليها قائلة:"ادعولى إيجابى كورونا"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



وكانت آخر أعمال الفنانة منال سلامة الدرامية هي الجزء الثاني من مسلسل"عائلة الحج نعمان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق،

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