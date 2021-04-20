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الخديوي يعترف بحبه لغزل في "اللي ملوش كبير".. لو فاتتك الحلقة شاهد الإعادة في هذا الموعد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
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يعترف الخديوي لحبه لغزل في مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة السابعة في مشهد اكثر من رائع لأحدم العوضي وياسمين عبد العزيز، ويبحث عشاق الدراما التلفزيونية عن مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير والإعادة لمشاهدة تفاصيل الحلقة السابعة، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير
يتم عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على cbc الساعة 9 مساء، والإعادة ستكون 2:15 صباحا - 5:00 مساء.

تردد قناة CBC سي بي سي
تردد 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال عمل اللي ملوش كبير
مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط.

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