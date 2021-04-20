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العين ينفي التفاوض مع مدرب اتحاد جدة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نفى ماجد العويس المتحدث الرسمي لفريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها العويس قال أن كاريلي كان من الأسماء المطروحي من أجل تولي المهمة خلال الموسم المنصرم قبل أن يتم إستبعاده من الترشيحات.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الفريق الإماراتي أن ملف المدير الفني لم يتم فتحه حتى الآن وأن النادي ينتظر لنهاية الموسم الجاري من أجل النظر في الأمر.

وأوضح العويش أن جميع الأخبار التي تم تناولها من أجل تفاوض النادي الإماراتي مع مدرب الأهلي السعودي السابق فلادان هي أيضاً من الأخبار الغير صحيحة.

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