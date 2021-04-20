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تقارير: شركة كورية جنوبية تبدأ إنتاج "سبوتنيك V" الروسي في مايو

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
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كشفت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر صناعية، أن شركة Hankook Korus Pharm، وهي شركة تابعة لشركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية GL Rapha، ستبدأ في تصنيع لقاح سبوتنيك V لفيروس كورونا المستجد في روسيا في مايو المقبل.

وبحسب الوكالة، سينتج هانكوك كورس 150 مليون جرعة لقاح في مصنع محلي.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أشارت مصادر الوكالة إلى أن الجرعات المنتجة ستكون للتصدير والاستخدام في كوريا الجنوبية.

تحتل كوريا الجنوبية موقع الصدارة بين شركاء إنتاج اللقاحات الأجانب في RDIF، حيث أبرم اتحادان آخران - GL Rapha و ISU ABXIS وآخر من قبل شركة الأدوية Huons Global - بالفعل صفقات مع RDIF بشأن نقل التكنولوجيا وإنتاج اللقاح.

في نوفمبر، وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) و GL Rapha على إنتاج 150 مليون جرعة لقاح سنويًا في كوريا الجنوبية. 

في فبراير، أنهى GL Rapha أيضًا تنظيم كونسورتيوم، يضم ثماني شركات أدوية كبرى، لإنتاج سبوتنيك V في البلاد، ومن المتوقع أن ينتج الكونسورتيوم 500 مليون جرعة.

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