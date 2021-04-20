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"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أطل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على الجمهور من خلال شهر رمضان الكريم بإعلان دعائي جديد لصالح أحد البنوك المصرية.

ولاحظ الجمهور تشابه ملابس صلاح، في الإعلان مع ملابس النجم تامر حسني، الذي ارتداها في أحد مشاهد فيلمه الجديد"مش أنا"، حيث ظهر صلاح، في إعلانه وهو مُرتديًا بيچاما مُقلمة من قماش الكستور، كما ظهر بنظارة طبية مُشابهة لنظارة حسني.

و تدورقصة فيلم"مش أنا" حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يُسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"
"بيچامة كستور ونظارة طبية" محمد صلاح يظهر في إعلانه بنفس ملابس تامر حسني في فيلم"مش أنا"

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