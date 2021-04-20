مصطفى محمد يتحدى كورونا





أعلن مصطفى محمد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي المعار من فريق نادي الزمالك عن إستعداده الكامل للمشاركة مع فريقه عقب الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.





وكان مصطفى محمد قد أعلن يوم أمس الإثنين إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعله يغيب عن المواجهة التي جمعت فريقه بنادي جوزتبه والتي إنتهت أبناء فاتح تريم بثلاثية مقابل هدف.





ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أثناء قيامه بالتدريبات داخل المنزل وعلق عليها أنا جاهز طوال الوقت كورونا.





وأعلن اللاعب مواصلة تدريباته من أجل الحفاظ على لياقته البندية والجاهزية الفنية إستعدادًا للعودة في أي وقت عقب الشفاء من فيروس كورونا المستجد.







