الاتحاد الأوروبي: أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا

احتشد أكثر من 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها موسكو، وفقًا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي تصريحات صحفية، قال بوريل: "أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي القرم. خطر مزيد من التصعيد واضح"، مضيفًا أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، أو طرد دبلوماسيين منها.

وقد قتل جندي أوكراني وأصيب آخر، أمس الاثنين، في مواجهات مع انفصاليين مؤيدين للروس في شرق أوكرانيا حيث كثرت هذه الأحداث على خلفية تجدد التوتر مع موسكو حسب ما أعلن الجيش الأوكراني.