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ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تضاءلت فرصة مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.

ويعاني ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، من إصابة تعرض لها خلال مواجهة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع إبراهيم، لفحص طبي من أجل بحث فرص مشاركته فى مباراة إنبي يوم السبت المقبل، خاصةً مع عدم اكتمال شفائه من الإصابة.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى تحسن حالة ياسر إبراهيم، خلال البرنامج التأهيلى المصغر، الذى قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيشارك فى جزء من مران اليوم مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الحادي عشر بالدوري المصري الممتاز.

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سموحة الدوري المصري الممتاز الاهلي

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