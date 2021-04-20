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عاجل.. مقتل الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:47 م
رئيس تشاد
رئيس تشاد
وكالات
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توفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء.


وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64,81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.


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