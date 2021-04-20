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السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية احتفاظ المملكة العربية السعودية بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في مارس للشهر السابع على التوالي.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي؛ وفقاً لرويترز، بنسبة 8.8% في مارس على أساس سنوي؛ مدفوعة بالطلب القوي وتأخر وصول الشحنات بسبب اكتظاظ الموانئ مؤخراً.

وبلغت شحنات النفط السعودية للصين 7.84 مليون طن، بما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام؛ لكنها انخفضت عن الكميات المصدرة في شهر فبراير الماضي والبالغة 1.94 مليون برميل يومياً.

وشهدت الموانئ في مركز تكرير النفط في شاندونغ في الصين ازدحاماً لبضعة أسابيع خلال شهري يناي وفبراير؛ مما أدى إلى تباطؤ وصول النفط، بحسب الوكالة.

وتراجعت صادرات النفط السعودية بواقع 897 ألف برميل يومياً خلال شهر فبراير2021 على أساس شهري؛ لتسجل أدنى مستوياتها في 7 أشهر؛ وفقاً للإحصاءات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي".

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