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مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة والإعادة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة بطولة النجم أحمد عز والفنانة هند صبري والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة
يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" على dmc الساعة 10:15 مساء، والإعادة: 2:00 مساء، وتردد القناة 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يعرض ايضا مسلسل هجمة مرتدة على art حكايات في تمام الساعة الـ 9 مساءا يوميا خلال شهر رمضان الكريم، والإعادة: 5 صباحًا – 1 ظهرًا

أبطال مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب،بطولة أحمد عز وهند صبري، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم صلاح عبد الله، ماجدة زكي بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنور.

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