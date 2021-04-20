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المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 90.61 مليون دولار

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
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 أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 35 مليون ريال (90.61 مليون دولار)، تمثل إجمالي الإصدار المطروح.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 28 يوماً، بدءاً من غدٍ الأربعاء وحتى 19 مايو  القادم.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.95 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.65179 بالمائة، وبمتوسط العائد 0.65211 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 0.75 بالمائة للفترة نفسها.

وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وأذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.

 

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