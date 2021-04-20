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نهى العمروسي تدعم "الطاووس" وتُعلق :"اعتراضي على استخدام صورة بنتي"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتشرت خلال الساعات القليلة شائعات عديدة تزعم مطالبة الفنانة نهى العمروسي بوقف عرض مسلسل "الطاووس" نظرًا لأنه يسئ لسمعة ابنتها الشاهدة في قضية الاغتصاب الشهيرة بالفيرمونت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نهى العمروسي منشورًا قالت فيه :"منعا للخلط فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والأستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل "الطاووس"،وده مش حقيقي بالمرة ، إحنا كان كل إعتراضنا علي (الدعاية) و إستخدام صورة بنتي "نازلي" علي بوسترز دعاية المسلسل علي بعض صفحات السوشيال ميديا".

وأضافت نهى العمروسي :" لكن إحنا مع حرية الإبداع و مواقفنا ثابتة و لا يمكن ان نسعى لوقف اي عمل فني، أنا بحترم مهنتي و بحترم زملائي ومجهودهم وافكارهم حتى لو اختلفت معاها، واختتمت كلامها بهشتاج ادعم مسلسل الطاووس ".

مسلسل الطاووس بطولة كلا من جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، وخالد عليش، وهبة عبدالغني، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد، وهالة فاخر، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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