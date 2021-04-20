قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة ضرب مواطن بسبب خلافات بينهما في الجمالية، لجلسة 3 مايو المقبل.







وكشف أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم الجمالية ضرب عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي ضربه لخلافات بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه بسلاحين أبيضين "شومة وكزلك"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض وأداة شومة وكزلك علي النحو المبين بالتحقيقات.











وتضمنت شهادة المجني عليه أنه علي أثر خلافات بينه وبين المتهم قام الأخير بالتعدي عليه بالمساعد الأيمن مستخدما في ذلك سلاحين أبيضين كزلك وشومة، مما أحدث إصابته التي خلفت عاهة مستديمة قاصدا من ذلك إحداث إصابته