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تامر محسن وهواية اكتشاف النجوم الشباب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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مع عرض الحلقات الأول من مسلسل "لعبة نيوتن" للمخرج والمؤلف تامر محسن، لمع نجم آدم الشرقاوي في دور بيج زي، وهو ممثل أميركي من أصول مصرية يعد أحدث اكتشافات تامر محسن صاحب التاريخ في اكتشاف النجوم الشباب وتقديمهم في مسلسلاته، إضافة لكتشاف إمكانات جديدة وغير متوقعة لآخرين.

بدأت رحلة تامر في اكتشاف النجوم من خلال مسلسل "بدون ذكر أسماء" (2013)، حيث قدم لسهر الصايغ أول فرصة لدور رئيسي كشقيقة للبطل أحمد الفيشاوي. ضمن دراما المسلسل أعاد تامر اكتشاف النجم محمد فراج الذي كان قد لمه اسمه بعدة أعمال سابقة، ومع مخرج مثل تامر محسن أتيح له تنويع واستكشاف مناطق جديدة في موهبته كممثل، وأصبح عضواً دائماً في كل أعمال تامر التالية.

وفي "تحت السيطرة" كان المشاهدون على موعد مع قصة حب غير تقليدية بين شاب ومراهقة وقعا في فخ إدمان المخدرات، قدم الدورين فرّاج مع جميلة عوض التي كانت قد بدأت لتوها في التفكير بالتمثيل رغم انتمائها لعائلة فنية، وبعد دورها في شقت طريقها لتصبح إحدى أهم النجمات بفئتها العمرية.

وبمسلسل "هذا المساء" أتاح تامر محسن فرصة البطولة الأولى لأسماء أبو اليزيد، كما قدم كل من هدى المفتي وخالد أنور بأول أدوارهما الرئيسية، وقد انطلق الثلاثة بعدها في مسيرتهم كنجوم.

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