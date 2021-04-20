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إسرائيل تسجل 8 إصابات بسلالة كورونا الهندية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، 8 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، وتعتقد أن لقاح "فايزر" فعال جزئيا على الأقل ضدها.

 

واكتشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، 7 حالات أولية من النوع الهندي في إسرائيل الأسبوع الماضي، بين الأشخاص القادمين من الخارج، والذين خضعوا منذ ذلك الحين للاختبار الأولي.

 

ونقلت إذاعة "كان" العامة، عن المدير العام للوزارة، هيزي ليفي، قوله إن الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال ضد هذا النوع من السلالة، "وإن كانت فعاليته منخفضة"، مضيفا أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الهندية في إسرائيل بلغ الآن 8 حالات.

 

وقد قالت بريطانيا وأيرلندا أيضا إنهما تحققان في المتغير الهندي، بعد اكتشافه داخل حدودهما.

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