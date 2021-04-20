إعلان حسين الجسمي يتصدر المركز الثاني على"يوتيوب"



حقق إعلان النجم حسين الجسمي، لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" فتقترب النسبة من المليون الثاني، بالإضافة إلى تصدرها المركز الثاني على"يوتيوب موسيقى".



الأغنية تحمل عنوان "رمضان في مصر حاجه تانية" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع ومكس وماستر على فتح الله.



في سياق آخر علق الفنان حسين الجسمي، على موكب نقل المومياوات الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وأعرب الجسمي عن إعجابه الموكب المهيب الذي انتقلت به 22 مومياء ملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة من الموكب وعلق عليها قائلًا: "يا حتة من قلبي.. مصر".