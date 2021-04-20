Advertisements

إعلان حسين الجسمي يتصدر المركز الثاني على"يوتيوب"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

حقق إعلان النجم حسين الجسمي، لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" فتقترب النسبة من المليون الثاني، بالإضافة إلى تصدرها المركز الثاني على"يوتيوب موسيقى".

الأغنية تحمل عنوان "رمضان في مصر حاجه تانية" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع ومكس وماستر على فتح الله.

في سياق آخر علق الفنان حسين الجسمي، على موكب نقل المومياوات الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وأعرب الجسمي عن إعجابه الموكب المهيب الذي انتقلت به 22 مومياء ملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة من الموكب وعلق عليها قائلًا: "يا حتة من قلبي.. مصر". 

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ 41 دقيقة

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر