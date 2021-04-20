محافظ بني سويف يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية



عقدالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.



الخطة الاستثمارية

وخلال الإجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لنشاط الرصف وتحسين البيئة من اعمال التكاسي وتغطية الترع وإنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية، وتوريد سيارات ومعدات النظافة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المباني والمقار الإدارية، ونشاط الكهرباء في مجال مد وتدعيم الشبكة وتوريد معدات الإنارة وتوصيل الكهرباء الخارجية لبعض وحدات الإسكان الاجتماعي وكذا الكهرباء الخارجية لمدينة الحرفيين، والموقف الحالي من أعمال تطوير الكورنيش.



المشروعات الجارية

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، دون الاقتصار على التقارير المكتبية، والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدميةبمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



الإسراع في التنفيذ

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية الإسراع في نسب التنفيذ ومتابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي وموافاة الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة بمستخلصات الأعمال لسرعة صرف اعتمادات المرحلة الرابعة من الخطة، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، منوهًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.



حضور الاجتماع

حضر الاجتماع كل من: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومديري الشؤون المالية والتخطيط بالوحدات المحلية.

