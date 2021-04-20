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الأهلي يقترب.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:29 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك 33 نقطة
2- الأهلي 30 نقطة
3- المصري البورسعيدي 29 نقطة
4- الاتحاد السكندري 28 نقطة
5- بيراميدز 27 نقطة
6- مصر 26 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة
8- سموحة 24 نقطة
9- إنبي 24 نقطة
10- الجونة 24 نقطة
11- غزل المحلة 24 نقطة
12- أسوان 20 نقطة
13- طلائع الجيش 17 نقطة
14- وادي دجلة 16 نقطة
15- المقاولون العرب 15 نقطة
16- البنك الأهلي 14 نقطة
17- الإسماعيلي 14 نقطة
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة
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