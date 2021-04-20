موعد مباراة ارسنال المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ارسنال نظيره نادي ايفرتون مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي فى العاصمة الإنجليزية لندن.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









ويحتل ارسنال المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل فريق ايفرتون المركز السابع.