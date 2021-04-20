معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة سموحة

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة سموحة بالدوري العام.





ويرغب بيتسو موسيماني، في فرض مزيد من التركيز على اللاعبين، حيث سيتم المبيت في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.





ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بمؤجلات الدوري.





ويدخل الاهلي المباراة، وهو منتعش بفوز على الزمالك غريمه التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس، لحساب الدوري العام.





ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر بالدوري المصري الممتاز.