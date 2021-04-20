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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق ليدز يونايتد يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي ليدز يونايتد فى المركز التاسع.

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