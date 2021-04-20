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بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة في حالة رحيل هانز فليك المدرب الحالي بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير مؤخرا وخروجه من دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وحسبما ذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، فإن مسؤولي بايرن ميونخ يفكرون في التعاقد مع ماسيميليانو أليجري، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان، بدلًا من فليك في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، أثار إعجاب مسؤولي بايرن، لكنهم مقتنعون بشكل أكبر بقدرات أليجري.
ولم يتول أليجري قيادة أي نادٍ منذ الرحيل عن يوفنتوس في 2019، كما أنه رفض عرضًا مغريًا من ريال مدريد.
وذكرت الشبكة الإيطالية أن بايرن ميونخ سيتخذ قراره النهائي بشأن مدرب الفريق في الموسم الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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