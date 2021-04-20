تعرف على منافسين الأهلى في دور ال8 بدوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 كوصيف عن المجموعة الأولى خلف نادي سيمبا، وذلك بعد أن جمع 11 نقطة، وجمع الفريق التنزاني 13 نقطة.





وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

وعلى جانب آخر صعد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي كأول للمجموعة الثانية فيما حل شباب بلوزداد وصيفاً.





وأنهى الوداد المغربي دور ال16 متصدراً للمجموعة الثالثة فيما حل كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي ثانيا.





أما المجموعة الرابعة فقد أنهاها الترجي التونسي لصالحة برصيد 11نقطة، وجاء مولودية الجزائر ثاني المجموعة برصيد 9 نقاط.





ومن المفترض أن يواجه الأهلي في دور الثمانية للبطولة أحد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، الترجي بطل تونس أو الوداد بطل المغرب، أو ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا.



