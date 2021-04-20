موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حارس مرمى الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام سموحة.





ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





واستقر موسيماني على الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الأهلي خلال مباراة الغد أمام سموحة رغم عودة محمد الشناوي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.





ويرفض موسيماني الاعتماد على محمد الشناوي في مباراة الغد حيث استقر على إشراك على لطفي في مباراة الغد بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الزمالك.