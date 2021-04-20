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غدًا.. "رضــــا والسيرك القومى" فى ثالث أيام "هل هلالك"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثالث لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، فى الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

حيث تعرض فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من أشهر الاستعراضات الفنية لفرقة " رضــــا " للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صلاح، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية لمظاهر الشهر الكريم .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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