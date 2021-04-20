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إعلان مدينتي الجديد يتصدر "التريند" على "السوشيل ميديا" في مصر

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:41 م
راغب علامة
راغب علامة
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تمكن المطرب والنجم اللبناني الشهير راغب علامة من خطف الأضواء بعدما تصدرت أغنيته في إعلان مدينتي الجديد 2021 قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت نسب مشاهدة واسعة وحصدت عشرات الآلاف من التفاعل خلال ساعات.

وشهد تويتر خلال الساعات الأخيرة آلاف التغريدات التي أشادت بجمال اعلان مدينتي الجديد والأغنية ،حتى تصدر الاعلان التريند على تويتر .

كما تداول الآلاف أغنية راغب علامة على فيس بوك وانستجرام، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالإعلان ، والتي تم تصويرها في مدينتي ، وأبدوا إعجابهم الشديد بجودة كلمات الأغنية ووصفوها بأنها أغنية مبهجة وراقية .

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مدينتي طلعت مصطفى راغب علامة تريند اعلانات رمضان

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