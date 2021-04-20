نجوم بيكي بلايندرز ينعون رحيل "هيلين مكروري"



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قام صناع العمل بنشرها عبر الحساب الرسمي للمسلسل على موقع تويتر وعبر خلالها صناع العمل عن امتنانهم لها.



ووجه صناع العمل رسالة على ماكينة الكلاكيت للراحلة التي جسدت واحدًا من الأدوار الرئيسية في العمل بالمواسم الماضية.



بطريقتهم الخاصة، قام صناع ونجوم مسلسل بيكي بلايندرز بنعي الراحلة هيلين مكروري نجمة العمل التي توفت بعد صراع مع السرطان.