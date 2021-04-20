تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية



تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام واوضح المحافظ ان أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 76671 رأس ماشية من الابقار والأغنام بنطاق المحافظة.

حملات تحصين



وأكد محافظ الدقهلية علي ان تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى حيث بدأت الحملة اعمالها السبت الموافق 3 إبريل الجاري.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.



وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للابقار وجدري الاغنام، وان المديريه تقوم ايضا بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.



وقد أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القوميه للتحصين المشار اليها ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا،و أن الدوله تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.



كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.