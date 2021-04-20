Advertisements

تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام واوضح المحافظ ان أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام الماضية عن تحصين 76671 رأس ماشية من الابقار والأغنام بنطاق المحافظة.
حملات تحصين

وأكد محافظ الدقهلية علي ان تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى حيث بدأت الحملة اعمالها السبت الموافق 3 إبريل الجاري.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للابقار وجدري الاغنام، وان المديريه تقوم ايضا بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

وقد أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القوميه للتحصين المشار اليها ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا،و أن الدوله تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية
تفاصيل حملات تحصين بيطرية مكثفة في الدقهلية

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ نصف ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ 43 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر