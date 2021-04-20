أغنية الدنيا الحلوة لعمرو دياب تتخطى مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"





تخطت الأغنية الدعائية لإعلان الهضبة عمرو دياب، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



ويكون الإعلان الدعائي الجديد لصالح إحدى الشركات العقارية، وتم عرضه لأول مرة عبر مواقع التواصل

الاجتماعى والقنوات الفضائية أول يوم رمضان.



الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ومكس وماستر أمير محروس.



في سياق آخر انتهى الهضبة عمرو دياب، من تسجيل عدة أغاني جديدة لطرحهم خلال موسم الصيف الحالي، عقب شهر رمضان الكريم.